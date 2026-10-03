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Brianza, scontro frontale nella notte: morta una 18enne, grave un 16enne

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Roncello. Il ragazzo che viaggiava con la vittima è ricoverato al Niguarda di Milano, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro

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Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. 

Grave il 16enne che viaggiava con lei

La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito. Dopo i primi soccorsi, il minore è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.

L'impatto e i soccorsi

L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto condotta dalla 18enne si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da un uomo di 40 anni che procedeva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, tre ambulanze e l'elisoccorso. La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vimercate, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

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Indagini sulle cause dell'incidente

Il conducente dell'altra automobile è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni non gravi. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e chiarire le cause dell'incidente.

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