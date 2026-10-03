L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Roncello. Il ragazzo che viaggiava con la vittima è ricoverato al Niguarda di Milano, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro
Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese.
Grave il 16enne che viaggiava con lei
La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito. Dopo i primi soccorsi, il minore è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.
L'impatto e i soccorsi
L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto condotta dalla 18enne si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da un uomo di 40 anni che procedeva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, tre ambulanze e l'elisoccorso. La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vimercate, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
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Indagini sulle cause dell'incidente
Il conducente dell'altra automobile è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni non gravi. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e chiarire le cause dell'incidente.