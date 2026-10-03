Nella perquisizione sono stati rinvenuti due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, e sono state sequestrate due pistole (una Colt e un Revolver), oltre a manuali per la costruzione di ordigni

Le indagini

Il giovane studente universitario aveva già precedenti di polizia per truffa e porto d'armi illegale. L'arresto in fragranza è stato reso necessario dopo la perquisizione disposta con decreto della Procura di Salerno (procuratore Raffaele Cantone, aggiunto Rocco Alfano) ed eseguita dagli specialisti della Polizia di Stato. Il soggetto era stato già segnalato dall'AISE quale internauta dedito alla ricerca di manualistica relativa all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, nonché di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico, avendo anche manifestato l'intenzione di compiere progetti di azioni violente. Durante la perquisizione, è stato sequestrato materiale di interesse investigativo: in particolare, manuali contenenti istruzioni per la costruzione di ordigni nonché attestanti la sua piena adesione all'ideologia del radicalismo islamico. Inoltre, sono stati rinvenuti due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, sono state sequestrate due pistole (una Colt e un Revolver), che da una prima disamina, sebbene a salve, risultano modificate con ciclo funzionale attivo, e 107 munizioni a salve. Il 21enne è stato tradotto presso il carcere di Fuorni in attesa dell'interrogatorio di convalida.