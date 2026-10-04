Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le proteste in Spagna contro la crisi abitativa e il destino incerto del premier Sanchez, dominano le prime pagine dei quotidiani italiani. Spazio anche alla Manovra, tra tagli e deficit. E non mancano i timori per Sinner che non tornerà in campo neanche a Shanghai
- Il tema della Manovra in prima pagina per Il Corriere della Sera, con l'obiettivo del deficit sotto al 3%. Poi focus sulla Spagna e sulle proteste che stanno infiammando il Paese sul tema della casa e la conseguente crisi del premier Sanchez. Spazio anche allo sport. La sciatrice Sofia Goggia racconta il suo stop, causato da due virus rari. Mentre Sinner salta anche Shanghai.
- "Sinistre europee al bivio" titola La Repubblica, con la Spagna scossa dalle proteste per la casa e Sanchez che deve decidere se convocare nuove elezioni.
- Focus sulla Manovra con lo "scontro sulle armi", con le opposizioni che chiedono che a essere la priorità sia la sanità e non la difesa. La foto d'apertura è invece sulla Spagna, con "la protesta che infiamma l'Europa" e le conseguenze dopo che il 2 ottobre il Congresso spagnolo ha respinto i due decreti legge elaborati dal governo Sanchez contro la crisi abitativa.
- Grande foto di Jannik Sinner in apetura, con l'allarme per il tennista azzurro che non rientra nemmeno al torneo di Shanghai, a causa dei problemi al gionocchio. E ora il numero 1 è a rischio. Spazio anche alle proteste in Spagna con lo spettro dello sciopero generale.
- Prima pagina dominata dal Milan e dalla preparazione di un blitz a gennaio su Endrick, con Cardinale che "ci riprova per l'attaccante brasiliano". Poi spazio anche a Federica Brignone che svela: "Non ho finito, la tigre è dentro di me". E a Sinner e alle "ombre" sul suo rientro.
- "Intrigo Juve" con Kenan blindato fino al 2030, "ma lo scenario può cambiare", spiega il quotidiano sportivo. E poi ancora: "Yildiz, c'è un piano. Real Madrid in agguato: un affare da 100 milioni".
- "TuttoSpalletti" è il titolo di questa edizione del quotidiano, con l'allenatore della Juve che è stato 3 ore in redazine: ne è uscito "un ritratto inedito".
- Approfondimento su "Scarpinato, il grillino che accusa la destra 'depistava' sulla mafia". Ma anche su "quando le (vere) femministe si indignavano per il burqa".
- Focus su Mps e Intesa San Paolo: ieri nuova riunione straordinaria del consiglio di amministrazione di Intesa, con il cda che si sarebbe riunito per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Poi spazio alla Manovra, dove per Irpef e flat tax non ci sono margini dal deficit.
- "Kiev, buco di 70 miliardi. I russi assediano Kharkiv", è il titolo scelto dal giornale. I nuovi 30 miliardi dell'Ue "non bastano" e "il Fmi ne stima 50 in meno". Intanto sul campo dal Donetsk l'attacco russo continua e sale.
- Libero torna sul caso Ranucci: "Il messaggio di Lavitola: 'Sono a Report'". Poi foucs sull'opposizione con Conte che "passa alle minacce". Spazio anche al rapporto tra Meloni e Trump e al perché ora il presidente Usa sia tornato a elogiare la premier italiana.
- Focus sulla Manovra con "meno sanità, ancora più tasse" e "tutto il contrario di quanto promesso dal governo". Poi focus su quanto successo sul volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv: "Il pilota era un estremista. Ma non per Israele".
- "Contro la categoria ossessiva dell’indignato collettivo. E contro il suo catalogo selettivo fino alla cialtroneria. Tv e campanelli d’allarme", titola il quotidiano. Poi spazio anche alla "manovra a due flessibilità: il governo vara il Dpfp con due boccate d’ossigeno".
- Attenzione puntata sulla Lega che alza la posta e che chiede coraggio all'esecutivo. Poi foto di Sinner centrale, con l'allarme per il tennista azzurro che non rientra neanche nel torneo di Shanghai: è fermo da quasi 3 mesi per il ginocchio.
- "Tutti a casa" è il titolo scelto oggi dal quotidiano, con l'attenzione puntata sulle proteste spagnole per l'emergenza abitativa: "Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna", dicono i manifestanti da Madrid e da altre 50 piazze.