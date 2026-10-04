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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

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Le proteste in Spagna contro la crisi abitativa e il destino incerto del premier Sanchez, dominano le prime pagine dei quotidiani italiani. Spazio anche alla Manovra, tra tagli e deficit. E non mancano i timori per Sinner che non tornerà in campo neanche a Shanghai

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