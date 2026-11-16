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Studente Erasmus precipita dalle mura all'Aquila: ricoverato in gravi condizioni

Cronaca
©Ansa

Durante la caduta un ferro si è conficcato nel corpo del giovane, impedendogli di liberarsi. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Non sarebbe in pericolo di vita

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Uno studente universitario di 20 anni, all'Aquila per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata. Un ferro gli si è conficcato nel corpo, impedendogli di liberarsi. Lo riporta la stampa locale. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente ed è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono descritte come gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nei pressi della chiesa, durante un temporale, nella notte tra sabato e domenica. Il ventenne aveva trascorso la serata con alcuni amici. 

Da accertare le cause della caduta

Dopo la caduta, le grida del ragazzo hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura, i vigili del fuoco e il personale sanitario. I soccorritori hanno dovuto tagliare un elemento della cancellata per consentire il trasferimento del ragazzo in ospedale, senza estrarre sul posto la parte metallica penetrata nel corpo. Restano da accertare le cause della caduta e quanto avvenuto nei momenti precedenti. 

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