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Omicidio a Frosinone, donna trovata morta in casa: interrogato il marito

Cronaca

Sono in corso i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire cosa è successo e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della vittima

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Una donna di 78 anni è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi all'interno dell'abitazione di famiglia a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. A chiamare i carabinieri è stato il marito, 80 anni, pensionato dopo avere lavorato per anni in una ditta di trasporti. L'uomo è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato. "Al momento stiamo chiarendo tutti i contorni della vicenda e non ci sono indagati" ha detto il procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci. La coppia era stata diversi anni all'estero ed era rientrata a San Giorgio a Liri vent'anni fa, i figli invece risiedono in Canada. 

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