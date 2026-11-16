Incidente sul lavoro, crolla tetto capannone: un morto nel Livornese

L’uomo stava lavorando sul tetto di un capannone, quando la copertura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto per alcuni metri. A causa delle ferite troppo gravi riportate nella caduta per lui non c’è stato nulla da fare
L’incidente in cui ha perso la vita un uomo di 75 anni è avvenuto questo pomeriggio a Rosignano, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando sul tetto di un capannone, in via Guido Rossa, quando la copertura avrebbe ceduto facendolo precipitare nel vuoto per alcuni metri. A causa delle ferite troppo gravi riportate nella caduta per lui non c’è stato nulla da fare. Si tratta del secondo morto sul luogo di lavoro oggi a Rosignano, dove questa mattina un operaio 60enne aveva perso la vita dopo aver accusato un malore, mentre lavorava all'interno del parco industriale di Rosignano Solvay.
Le indagini
La vittima, secondo quanto si apprende, si chiamava Luigi Liparini, ed era il titolare dell'azienda a conduzione familiare dove è avvenuto l'incidente. Il capannone è stato sequestrato e sulla vicenda procede l'ispettorato del lavoro mentre la salma del 75enne è stata a disposizione dell'autorità giudiziaria.