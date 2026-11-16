Incidente sul lavoro, crolla tetto capannone: un morto nel Livornese

L’uomo stava lavorando sul tetto di un capannone, quando la copertura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto per alcuni metri. A causa delle ferite troppo gravi riportate nella caduta per lui non c’è stato nulla da fare

L’incidente in cui ha perso la vita un uomo di 75 anni è avvenuto questo pomeriggio a Rosignano, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando sul tetto di un capannone, in via Guido Rossa, quando la copertura avrebbe ceduto facendolo precipitare nel vuoto per alcuni metri. A causa delle ferite troppo gravi riportate nella caduta per lui non c’è stato nulla da fare. Si tratta del secondo morto sul luogo di lavoro oggi a Rosignano, dove questa mattina un operaio 60enne aveva perso la vita dopo aver accusato un malore, mentre lavorava all'interno del parco industriale di Rosignano Solvay.