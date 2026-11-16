Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

L'anziano avrebbe colpito la donna di 82 anni con un'arma da taglio, ferendola a morte. Successivamente avrebbe tentato di togliersi la vita, rimanendo ferito. Indagano i carabinieri

Omicidio nel Salernitano. A Serre, una donna di 82 anni è stata uccisa dal marito 88enne che ha poi tentato il suicidio. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell'abitazione, ha scoperto quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito la donna, allettata, con un'arma da taglio, ferendola a morte. Successivamente avrebbe tentato il suicidio, rimanendo ferito.