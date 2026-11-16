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Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

Cronaca
©Ansa

L'anziano avrebbe colpito la donna di 82 anni con un'arma da taglio, ferendola a morte. Successivamente avrebbe tentato di togliersi la vita, rimanendo ferito. Indagano i carabinieri 

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Omicidio nel Salernitano. A Serre, una donna di 82 anni è stata uccisa dal marito 88enne che ha poi tentato il suicidio. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell'abitazione, ha scoperto quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito la donna, allettata, con un'arma da taglio, ferendola a morte. Successivamente avrebbe tentato il suicidio, rimanendo ferito. 

I soccorsi allertati dalla badante

Soccorso dai sanitari del 118, l'anziano è stato trasportato al pronto soccorso di Eboli. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli e dei militari del nucleo investigativo di Salerno che in questa fase sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.

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