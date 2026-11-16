Omicidio Bergamini, domani la sentenza d'appello

È attesa per domani, martedì 17 novembre, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro nel processo per l'omicidio di Donato "Denis" Bergamini, l'ex centrocampista del Cosenza morto il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106, nei pressi di Roseto Capo Spulico. Imputata è Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. La Procura ha chiesto di aumentare la pena a 23 anni, mentre la difesa ha sollecitato l'assoluzione. Il verdetto è atteso alla vigilia del 37esimo anniversario della morte di Bergamini, al centro di una lunga vicenda giudiziaria.

La sentenza d'appello: la Procura chiede 23 anni per Isabella Internò

La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro dovrà pronunciarsi sulle richieste contrapposte delle parti. Il pubblico ministero Luca Primicerio, applicato alla Procura generale nel procedimento di secondo grado, ha chiesto di aumentare da 16 a 23 anni la pena inflitta a Isabella Internò, tornando alla richiesta già formulata dall'accusa durante il processo di primo grado. La Procura ha sollecitato una diversa valutazione delle circostanze aggravanti rispetto alle attenuanti generiche, che nel primo processo erano state considerate prevalenti, determinando una condanna inferiore a quella richiesta dall'accusa.

I difensori della donna, Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, hanno invece chiesto l'assoluzione, contestando la ricostruzione dell'omicidio e le conclusioni degli accertamenti scientifici. Nell'udienza del 17 novembre sono previste le controrepliche della Procura, prima della decisione dei giudici.

La morte di Denis Bergamini nel 1989

Denis Bergamini, 27 anni, morì il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Il calciatore venne travolto da un camion e la sua morte fu inizialmente ricondotta a un suicidio.

Secondo la versione fornita all'epoca da Isabella Internò, che si trovava con lui, Bergamini si sarebbe gettato volontariamente sotto il mezzo pesante. Una ricostruzione alla quale la famiglia del calciatore non ha mai creduto, continuando a chiedere nuovi accertamenti per chiarire le circostanze della morte.

La vicenda è stata oggetto di diverse indagini e riaperture. La svolta è arrivata con nuovi esami medico-legali, che hanno portato gli inquirenti a sostenere l'ipotesi dell'omicidio.

La condanna in primo grado a 16 anni

Il 1° ottobre 2024 la Corte d'Assise di Cosenza ha condannato Isabella Internò a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario, accogliendo la ricostruzione secondo cui Bergamini non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato ucciso prima dell'investimento.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di primo grado, il calciatore sarebbe stato reso incapace di difendersi e successivamente ucciso mediante asfissia meccanica. Il suo corpo sarebbe stato poi collocato sulla carreggiata per simulare un suicidio attraverso l'investimento da parte del camion.

La Procura ha sostenuto che il delitto fosse maturato in un contesto di gelosia e contrasti legati alla relazione sentimentale tra Bergamini e Internò. La difesa ha sempre respinto questa ricostruzione, sostenendo l'innocenza della donna.

Il nuovo filone d'indagine su Roberto Internò

Parallelamente al processo d'appello, prosegue un altro filone giudiziario relativo alla morte del calciatore. Nel settembre 2026 la Procura di Castrovillari ha concluso le indagini preliminari nei confronti di Roberto Internò, cugino di Isabella, indagato per concorso in omicidio.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo avrebbe partecipato materialmente all'uccisione di Bergamini. La sua posizione era emersa anche in seguito alla sentenza di primo grado, quando la Corte d'Assise di Cosenza aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori approfondimenti.

Nei prossimi giorni il pubblico ministero Luca Primicerio potrebbe presentare una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Roberto Internò. Si tratta di un procedimento distinto da quello a carico dell'ex fidanzata del calciatore, per il quale è attesa la sentenza d'appello.