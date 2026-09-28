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Morte Denis Bergamini, nuovo indagato per l'omicidio: notificato avviso

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre

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C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Cosa è successo

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.

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