Nuovo allarme bomba via mail alle scuole italiane, nessuna evacuazione

Nel messaggio di posta elettronica firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, si legge: “Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti”. Applicata la direttiva del Viminale, nessun istituto è stato evacuato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si è registrata oggi una nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. Nel messaggio di posta elettronica firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi, si legge: "Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio.L’esplosione avverrà tra 40 minuti". Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato. Saranno comunque i Prefetti a valutare eventuali pericoli reali.

Le indagini sulla nuova mail Il mittente delle mail massive di minaccia che sono arrivate questa mattina a centinaia di scuole in Italia sarebbe riconducibile a un indirizzo in Vietnam. L'indirizzo rimanda infatti a un centro di ricerca universitario nella città di Da Nang. Le indagini della Polizia Postale sono già in corso e andrà capito se, come già nei precedenti casi di mail bombing, la mail provenga da un indirizzo hackerato o se sia stata usata una VPN in grado di nascondere il vero indirizzo Ip di provenienza. La scia di messaggi intimidatori L'episodio di oggi si inserisce nella scia dei messaggi intimidatori inviati nei giorni scorsi a migliaia di scuole, licei e istituti comprensivi in diverse regioni d'Italia. Nelle prime giornate i messaggi avevano fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza, costringendo dirigenti scolastici e forze dell'ordine a evacuare migliaia di studenti e docenti per consentire le bonifiche degli artificieri, tutte poi rivelatesi falsi allarmi. Proprio per evitare la paralisi dell'attività didattica e il procurato allarme generato da invii massivi e automatizzati, il ministero dell'Interno ha diramato una circolare operativa ai prefetti e ai dirigenti scolastici. In base alle nuove linee guida di fronte a mail seriali e prive di riscontri oggettivi non scatta più l'evacuazione automatica degli edifici. Le segnalazioni vengono immediatamente prese in carico dalle questure e dalla Polizia Postale, che effettuano le verifiche tecniche e i controlli senza però interrompere le lezioni né creare panico. Leggi anche Gli allarmi bomba a scuola e il falso eroismo di chi ignora le regole