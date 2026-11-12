Allarmi bomba, nuove mail alle scuole e minaccia fake a P. Chigi

Le mail che minacciano la presenza di ordigni sono ancora a firma Mikhail Andropov e sono arrivate a circa 1.800 istituti di diverse regioni. Fonti di Palazzo Chigi: "Il Governo ha dato immediata comunicazione ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che non vi siano specifici e fondati motivi di allarme". I pm dell'antiterrorismo indagano per procurato allarme e minacce aggravate. Mail anche al tribunale di Sorveglianza di Roma ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuove mail di allarmi bomba sono arrivate a circa 1.800 scuole di molte regioni d'Italia e, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che "a fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del CISR tecnico convocato per il pomeriggio, il Governo, attraverso i Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che - secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio - non vi siano specifici e fondati motivi di allarme. La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri". Intanto indagano i pm dell'antiterrorismo della Procura di Roma: nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano i reati di procurato allarme e minacce aggravate.

L’allarme bomba in un liceo classico a Palermo Fra le prime scuole di cui si è avuta notizia oggi c’è il liceo classico Umberto di Palermo, che questa mattina è stato evacuato. Ai genitori è stato inviato un avviso: "Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna". La situazione nelle scuole La mail con l’allarme bomba è arrivata in moltissime città e province italiane da Nord a Sud, fra cui Milano, Torino, Genova, Parma, Bologna, Modena, Ferrara, Vicenza, Fermo, Perugia, Pescara, Chieti, Roma, Napoli, Campobasso, Palermo e Catania. Segnalazioni sono state registrate anche in Puglia. In alcuni casi gli istituti sono stati evacuati e i genitori degli alunni hanno ricevuto una comunicazione per andare a prendere i figli, mentre in altri sono stati disposti degli accertamenti. Approfondimento Allarmi bomba, nuovo protocollo: quando scatta l'evacuazione?

La mail inviata dal Governo alle scuole

Nuova minaccia di bomba fake a Palazzo Chigi E la nuova operazione di mail bombing di queste ore (rivolto a indirizzi di posta elettronica col dominio del ministero dell'Istruzione) ha lanciato anche un allarme bomba a Palazzo Chigi e la richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un nuovo "allarme fake", viene spiegato, a seguito del quale non sono stati attivati controlli perché "è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato". Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, "non c'è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto". Mail anche al tribunale di Sorveglianza di Roma Una mail con l'allarme bomba è stata recapitata stamattina anche al tribunale di Sorveglianza di Roma. In base a quanto si apprende, l'ufficio giudiziario non è stato evacuato e l'attività è proseguita regolarmente. Vedi anche Allarmi bomba, Palazzo Chigi: "No evacuazioni senza pericolo concreto"

"La vostra vita è in pericolo", gli allarmi bomba in una nuova mail "Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo", si legge nella nuova mail firmata sempre dal sedicente Mikhail Andropov ma - a differenza di ieri - partita da vari indirizzi con domini nelle Filippine. "L'ordigno esplosivo - recita il testo - è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All'interno del corpo dell'ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov". Leggi anche Allarme bomba a scuola, il testo della nuova mail inviata da Andropov

La mail arrivata oggi a firma Mikhail Andropov