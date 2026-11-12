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Allarme bomba in alcune scuole di Palermo: lezioni sospese e studenti evacuati

Cronaca
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Alcune scuole di Palermo, tra cui il liceo classico Umberto I, hanno sospeso le lezioni dopo una mail che preannunciava una "strage degli alunni e del personale alle ore 10.50 in punto". Pur ritenendolo "un falso allarme", le classi sono state fatte uscire

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Alcune scuole di Palermo, tra cui il liceo Umberto I, hanno sospeso le lezioni anche oggi, il giorno dopo l'allarme bomba che aveva causato la chiusura degli istituti in tutta Italia.

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Evacuato un liceo classico

Il liceo classico Umberto I è stato evacuato. Ai genitori è stato inviato un avviso: "Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna". 
Pur ritenendolo "un falso allarme", le classi sono state fatte uscire "per prudenza" alle 9.

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