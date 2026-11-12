L’appuntamento tra la premier e i leader delle opposizioni è fissato per le 8.30, come annunciato ieri da fonti governative. Sarà l'occasione per un aggiornamento sull'emergenza scattata dopo i recenti allarmi hacker. I più recenti hanno coinvolto anche migliaia di istituti scolastici italiani. Conte: "Ascolteremo, poi mi auguro ci sarà un confronto in Parlamento" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Palazzo Chigi oggi è il giorno del vertice convocato dalla premier Meloni con i leader delle opposizioni. L’appuntamento è fissato alle 8.30, come annunciato ieri da fonti governative, con l’attenzione puntata "sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici". "L'obiettivo del governo - hanno sottolineato le stesse fonti - è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini".

Chi partecipa al vertice di oggi a Palazzo Chigi A sedere al tavolo, oggi, non c'è solo il perimetro del centrosinistra, ma anche Azione e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il Generale, però, non ci sarà. In una nota l'eurodeputato ha spiegato che impegni istituzionale lo terranno lontano da Roma. Al suo posto a Palazzo Chigi ci sarà il deputato Ziello. Vannacci comunque ha espresso "soddisfazione per l'invito". In ogni caso, tutti gli altri leader hanno risposto 'presente' all'appello di Meloni. Il primo a confermare la presenza, e ad applaudire all'iniziativa della premier, è stato Carlo Calenda: "Positivo e giusto che Giorgia Meloni abbia deciso di invitare le opposizioni dopo quanto accaduto oggi nelle scuole. Nei momenti di emergenza il Paese deve dimostrare di essere unito". Una conferma è arrivata anche dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che, a margine di un sit-in a favore della popolazione di Gaza, nei pressi di Montecitorio, aveva chiesto al governo di riferire in Parlamento sui nuovi allarmi. Dopo la segretaria, poi, anche Riccardo Magi, segretario di Più Europa, aveva dato la conferma della sua presenza. Presenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, così come il leader del M5s Giuseppe Conte che ha però spiegato: "Chi ha una responsabilità di governo deve dare informazioni chiare e certe. Andrò a Palazzo Chigi e ascolteremo, ma è un formato un po' inedito. Se ci sono informazioni da dare è il Parlamento la sede" più adatta. Approfondimento Meloni: "Non ci faremo intimidire. Ogni allarme sarà verificato"