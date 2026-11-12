Allarmi bomba, il governo prepara protocollo: quando evacuare scuole e altri edifici PACronaca
Introduzione
Dopo la scia di falsi allarmi delle ultime settimane, da quelli che hanno coinvolto il settore aereo a quelli nelle scuole, verrà definito un "protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme", applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. Lo fa sapere Palazzo Chigi, in attesa di capire cosa uscirà dalla riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato nel pomeriggio di oggi, 12 novembre.
Quello che devi sapere
Quando si evacua una scuola in caso di allarme?
Guardando nello specifico alle scuole, Palazzo Chigi ha inviato una nota ai presidi in cui viene stabilito come linea generale, e come succede già "nei protocolli operativi presso altre Amministrazioni", che "in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici". I Prefetti hanno comunque sempre la facoltà di "disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio".
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Cosa cambia rispetto ad adesso
Al momento, la scelta di procedere o meno con l'evacuazione di una scuola è demandata al dirigente scolastico, responsabile della sicurezza degli studenti. La decisione è quindi discrezionale.
I presidi chiedono al governo un sistema di filtraggio e-mail
Antonello Giannelli, presidente di Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) chiede nuove misure al governo per gestire casi come quello di ieri, quando circa 6mila istituti sparsi in tutta Italia hanno ricevuto una e-mail che annunciava un imminente esplosione. "Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell'Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori", è l’appello a Palazzo Chigi.
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"Un canale di allerta centralizzato"
Giannelli, che concorda con la decisione di diffondere un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme, chiede poi che "la sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo".
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