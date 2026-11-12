Antonello Giannelli, presidente di Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) chiede nuove misure al governo per gestire casi come quello di ieri, quando circa 6mila istituti sparsi in tutta Italia hanno ricevuto una e-mail che annunciava un imminente esplosione. "Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell'Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori", è l’appello a Palazzo Chigi.

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