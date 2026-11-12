Una nuova mail, con un testo simile a quello diffuso ieri, firmata ancora da Mikhail Andropov . È di nuovo lui, il sedicente leader dell’organizzazione Vilayat di Misoginistan, a inviare alle scuole italiane i messaggi minatori che annunciano la presenza di nuovi ordigni negli istituti . "Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”, si legge nel testo, nel quale viene descritta nel dettaglio la fattura delle bombe. “L'ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All'interno del corpo dell'ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l'ordigno venga individuato dai cani da fiuto - spiega Andropov - è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370”.

Chieste le dimissioni di Meloni

Il testo è molto simile a quello che già ieri ha portato all’evacuazione di centinaia di scuole italiane e ai controlli da parte delle forze dell’ordine. L’allarme di mercoledì non ha avuto conseguenze concrete, con il ministro Crosetto che ha parlato di una "strategia per creare preoccupazioni” e la premier Meloni che ha rassicurato: “Nessun pericolo, vogliono creare caos”. Nel testo di oggi, quindi, Mikhail Andropov ha lanciato un avviso: “Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione”. E conclude: “In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov".