Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla scuola di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Allarme bomba nelle scuole, il testo della nuova mail inviata da Mikhail Andropov

Cronaca

Secondo giorno di allerta bombe nelle scuole italiane. Anche questa mattina, come già avvenuto ieri 11 novembre, una mail firmata dal sedicente leader dell’organizzazione Vilayat di Misoginistan ha messo in allarme gli istituti scolastici. “Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente", si legge nel testo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una nuova mail, con un testo simile a quello diffuso ieri, firmata ancora da Mikhail Andropov. È di nuovo lui, il sedicente leader dell’organizzazione Vilayat di Misoginistan, a inviare alle scuole italiane i messaggi minatori che annunciano la presenza di nuovi ordigni negli istituti. "Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”, si legge nel testo, nel quale viene descritta nel dettaglio la fattura delle bombe. “L'ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All'interno del corpo dell'ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l'ordigno venga individuato dai cani da fiuto - spiega Andropov - è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370”.

Chieste le dimissioni di Meloni

Il testo è molto simile a quello che già ieri ha portato all’evacuazione di centinaia di scuole italiane e ai controlli da parte delle forze dell’ordine. L’allarme di mercoledì non ha avuto conseguenze concrete, con il ministro Crosetto che ha parlato di una "strategia per creare preoccupazioni” e la premier Meloni che ha rassicurato: “Nessun pericolo, vogliono creare caos”. Nel testo di oggi, quindi, Mikhail Andropov ha lanciato un avviso: “Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione”. E conclude: “In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov".

Approfondimento

Scuole, voli, supermercati: un mese di allarmi bomba e attacchi cyber

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, allerta rossa in Toscana: esondazioni e scuole chiuse. LIVE

live Cronaca

Allerta arancione e gialla su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e gialla in...

Poste Italiane, risultati record nei primi 9 mesi del 2026

Cronaca

Poste Italiane chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi in crescita del 5% a 10,2 miliardi e...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

I falsi allarmi bomba che hanno scatenato il caos in oltre seimila scuole italiane, i colloqui...

16 foto

Scuole, voli, supermercati: un mese di allarmi bomba e attacchi cyber

Cronaca

Ieri circa 6mila scuole - secondo quanto fatto sapere dal ministero dell'Istruzione - hanno...

Processo Ciro Grillo, al via a Sassari l'appello: rischio rinvio

Cronaca

Rischia di aprirsi e di chiudersi immediatamente la prima udienza del processo di secondo grado...

Cronaca: i più letti