Le mail che minacciano la presenza di ordigni sono ancora a firma Mikhail Andropov e sono arrivate a istituti di diverse regioni. Fonti di Palazzo Chigi: "Il Governo ha dato immediata comunicazione ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che non vi siano specifici e fondati motivi di allarme"

Nuove mail di allarmi bomba nelle scuole di molte regioni d'Italia, con alcuni edifici che sono stati evacuati. Le mail che minacciano la presenza di ordigni, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che "a fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del CISR tecnico convocato per il pomeriggio, il Governo, attraverso i Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che - secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio - non vi siano specifici e fondati motivi di allarme. La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri".

L’allarme bomba in un liceo classico a Palermo

Fra le prime scuole di cui si è avuta notizia oggi c’è il liceo classico Umberto di Palermo, che questa mattina è stato evacuato. Ai genitori è stato inviato un avviso: "Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna".

La situazione nelle scuole

La mail con l’allarme bomba è arrivata in moltissime città e province italiane da Nord a Sud, fra cui Milano, Torino, Genova, Vicenza, Perugia, Pescara, Chieti, Roma, Napoli, Campobasso, Palermo e Catania. Segnalazioni sono state registrate anche in Puglia. In alcuni casi gli istituti sono stati evacuati e i genitori degli alunni hanno ricevuto una comunicazione per andare a prendere i figli, mentre in altri sono stati disposti degli accertamenti.