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Francia, allarme bomba alla stazione di Calais-Fréthun: ritardi per i treni Eurostar

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©Getty

Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Fréthun, nel nord della Francia. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare l'eventuale presenza di ordigni. Eurostar comunica che, su richiesta delle autorità francesi, i treni non possono attualmente transitare dalla stazione, con ritardi su alcuni collegamenti da e per Londra

 

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Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Fréthun, nel nord della Francia. A comunicarlo sono state le autorità locali nella mattinata di giovedì 12 novembre. La prefettura del Pas-de-Calais ha invitato alla prudenza, segnalando che l'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario. 

L'avviso della prefettura e i possibili disagi ferroviari

La prefettura del Pas-de-Calais ha comunicato l'allerta attraverso un messaggio pubblicato sul social network X, richiamando l'attenzione sui possibili effetti sulla circolazione ferroviaria. La stazione interessata è quella di Calais-Fréthun, nel dipartimento del Pas-de-Calais, nel nord del Paese. Al momento della comunicazione non erano disponibili ulteriori informazioni sulla natura della minaccia o sull'esito delle verifiche. 

Eurostar, ritardi nei collegamenti da e per Londra

L'allarme bomba sta causando disagi anche alla circolazione ferroviaria internazionale. Eurostar ha comunicato che, su richiesta delle autorità francesi, i treni non possono attualmente transitare dalla stazione di Calais-Fréthun, nel nord della Francia. La misura sta provocando ritardi su alcuni collegamenti da e per Londra. Al momento la società non ha indicato quando potrà riprendere il normale transito dei convogli.

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