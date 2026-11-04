Dall'Italia all'Estonia, i frigoriferi di migliaia di supermercati europei sono stati presi di mira nell'ambito di un grande cyber-attacco, simile a quello sferrato a ottobre in Francia. Come è stato possibile entrare nei loro sistemi? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, del 3 novembre