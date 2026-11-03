Gli attacchi hacker ai refrigeratori - che erano già avvenuti anche in Francia, lo scorso 12 ottobre - hanno colpito i supermercati di diversi Paesi europei dove i freezer si sono trasformati in breve tempo in forni e le temperature sono schizzate a 50 gradi sopra lo zero. Episodi simili si sono verificati anche in alcuni supermercati del nostro Paese. In particolare, gli attacchi hacker in Italia hanno colpito almeno quattro punti vendita Coop in Sicilia: tre a Catania e uno a Palermo. Giuseppe Spadaro direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce i supermercati a marchio Coop, ha spiegato che l’attacco “è avvenuto alle 4 del mattino. Stiamo calcolando i danni. In alcuni casi abbiamo risolto. Abbiamo già contattato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e attivato i protocolli per fare indagini in profondità". E sulla vicenda, intanto, si muove anche il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

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