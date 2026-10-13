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Attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati in Francia: danni per milioni di euro

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L'agenzia per la cyber security ha già individuato una vulnerabilità nel software fornito da una società danese e contattato i venditori. Inoltre si è messa in contatto con le controparti europee, nel caso che venissero colpiti altri Paesi

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Un attacco informatico ha colpito le infrastrutture di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi  Coopérative U e Intermarché. Il cyberattacco, scrive Le Figaro, ha preso di mira, in particolare, il software danese Danfoss, che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione della grande distribuzione francese. Il Groupement Mousquetaires stima perdite per "diversi milioni di euro".

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"Attacco grave e senza precedenti"

Una fonte vicina al premier francese Sebastien Lecornu ha detto che l'agenzia per la cyber security ha già individuato "una vulnerabilità nel software fornito da una società danese e contattato i venditori". Inoltre "si è messa in contatto con le controparti europee, nel caso che venissero colpiti altri Paesi". L'agenzia, conclude la fonte, sta cercando di "identificare altre società francesi coinvolte per avvisarle" ed "evitare un diffondersi" delle conseguenze dell'attacco informatico. "Prendere di mira equipaggiamento essenziale per preservare prodotti freschi e la forniture alimentari dei francesi è estremamente grave e senza precedenti. E' inaccettabile", ha scritto su X il direttore esecutivo di Cooperative U, Dominique Schelcher, confermando che l'attacco ha iniziato a provocare il malfunzionamento dei frigoriferi dalla notte di domenica.

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