Cybersicurezza: social, account banca e smartphone hackerati. Le polizze per tutelarsiTecnologia
Introduzione
Dopo gli attacchi hacker che, di recente, hanno messo in difficoltà scuole, compagnie aeree e anche supermercati, il tema della cybersicurezza è tornato al centro del dibattito pubblico. In questo senso, può essere utile sapere che esistono polizze che tutelano anche i privati cittadini da alcuni dei più comuni rischi legati agli attacchi informatici.
Quello che devi sapere
Le violazione informatiche
L'idea di tutelarsi nasce anche da un dato, piuttosto significativo. Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, tra il 2025 e il 2026, sono stati circa 8,7 milioni gli italiani che hanno subìto una violazione informatica. Gli ambiti ed i dispositivi maggiormente colpiti? Profili social, account bancari e smartphone. Ma come ci si può difendere dunque e come funzionano queste polizze? Cosa coprono e quanto costano? Proprio il portale Facile.it ha analizzato l’offerta assicurativa attualmente sul mercato, spiegando una serie di dettagli che potrebbero aiutare chi intende non rischiare di fronte alle cyber-minacce.
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La tutela dell'ambiente domestico
Succede che le polizze contro i rischi "cyber" per i consumatori privati rappresentino garanzie accessorie delle tradizionali polizze casa. Può essere molto utile, di fatto, sottoscriverne una tra quelle proposte sul mercato per poi attivare il modulo relativo agli aspetti delle minacce informatiche. Quest'ultimo, a volte, è già incluso nell’assicurazione base, mentre in altri casi è necessario il versamento di un premio aggiuntivo. Ma un consiglio, visto che le nostre case sono sempre più "connesse" in rete, è proprio quello di prendere in considerazione questo specifico aspetto.
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L'assistenza tecnica sui dispositivi
Tra le varie polizze assicurative pensate per arginare le minacce informatiche esistono poi quelle che prevedono, per i propri assicurati, alcuni specifici software e tool online che eprmettono navigare sul web in tutta sicurezza. Si può passare da servizi per il monitoraggio dei dati online, fino a software destinati all’identificazione di virus, malware, phishing e altri attacchi digitali. Poi, in caso di eventuale sinistro, le compagnie possono anche mettere a disposizione tecnici specializzati abili ad intervenire, da remoto o in presenza, nel caso di eventuali virus. Obiettivo quello di ripristinare il corretto funzionamento dei dispositivi.
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Conti correnti bancari e carte
Può accadere, ormai sempre più spesso, che gli attacchi dei cybercriminali prendano di mira anche i conti bancari personali e carte elettroniche. Proprio per tutelarsi rispetto a questa tipologia di minacce, alcune compagnie assicurative offrono una protezione che va dall’anticipo di denaro, nei casi in cui il furto digitale avvenga mentre si è lontani da casa, fino al rimborso, entro i limiti di uno specifico massimale, relativo alle somme sottratte.
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Il furto d'identità
Non va sottovalutato nemmeno il furto di identità o quello dei dati personali, situazione che può generare effetti anche piuttosto gravi per chi ne viene colpito. Gli hacker, con l’identità sottratta, possono infatti architettare atti illeciti con possibili conseguenze, anche legali, alle spalle della vittima. In determinate circostanze, è utile sapere che polizze cyber possono offrire una copertura che va dall’assistenza per recuperare dati e account, alla rimozione di contenuti lesivi creati con l’identità sottratta, fino al rimborso di alcune spese legate ad azioni fraudolente commesse dai criminali informatici.
Il cyberbullismo e il revenge porn
Si sente parlare, purtroppo troppo spesso, anche di cyberbullismo, revenge porn o ancora di danni reputazionali. Considerando questi aspetti, esistono polizze che propongono tutele che vanno dal monitoraggio del web per l’individuazione dei contenuti lesivi fino all’attivazione di procedure per rimuoverli in maniera concreta e definitiva dalla rete, oltre che all’assistenza legale per tutelare i diritti di chi viene colpito. Alcune compagnie offrono anche un rimborso delle spese per il supporto psicologico delle vittime. Coperture di questo tipo intervengono anche in caso di danno alla reputazione online degli adulti.
Danni ad altre persone o a dispositivi altrui
Alcune polizze cyber, tra l'altro, danno modo di poter tutelare l’assicurato in quegli specifici casi nei quali, a seguito di un attacco informatico, ci si renda in maniera del tutto inconsapevole responsabili di danni a terzi. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un dispositivo quale un personal computer che, una infettato da un virus, riesce a contagiare anche altri dispositivi causando danni anche significativi.
Gli acquisti online
Sono ormai tantissime le persone che decidono di acquistare un bene online. E può capitare anche che, in questo tipo di operazioni, ci si imbatta in una truffa. Per proteggersi da questa eventualità, esistono polizze cyber che propongono un supporto diretto che va dall’assistenza per risolvere eventuali controversie contrattuali fino al rimborso, sempre nei limiti dei massimali, dell’importo al centro della truffa stessa. La copertura viene fornita sia in caso di oggetto non consegnato, sia in caso di bene difettoso o non conforme a quello pubblicizzato.
Quanto può costare una cyber-polizza
In generale ed in via puramente indicativa, il costo di polizze che mirano a tutelare i consumatori rispetto alla cybersicurezza varia da compagnia a compagnia, a seconda delle coperture offerte, dei massimali e delle franchigie. Considerando che, spesso, si tratta di garanzie collegate ad un’assicurazione casa, è necessario tenere conto del prezzo di tutto il pacchetto che, in generale, può iniziare a comportare una spesa che parte da circa 140 euro l’anno a salire.