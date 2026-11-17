L'idea di tutelarsi nasce anche da un dato, piuttosto significativo. Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, tra il 2025 e il 2026, sono stati circa 8,7 milioni gli italiani che hanno subìto una violazione informatica. Gli ambiti ed i dispositivi maggiormente colpiti? Profili social, account bancari e smartphone. Ma come ci si può difendere dunque e come funzionano queste polizze? Cosa coprono e quanto costano? Proprio il portale Facile.it ha analizzato l’offerta assicurativa attualmente sul mercato, spiegando una serie di dettagli che potrebbero aiutare chi intende non rischiare di fronte alle cyber-minacce.

LEGGI ANCHE: Attacchi hacker, una casa italiana su tre è vulnerabile: danni fino a 10mila euro

Hacker - ©Ansa