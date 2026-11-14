Attacchi hacker, una casa italiana su tre è vulnerabile: danni fino a 10mila euroTecnologia
Introduzione
La recente scia di attacchi hacker che ha colpito l’Italia, e non solo, fa salire il livello di allarme anche per la quotidianità. Nel nostro Paese un’abitazione privata su tre è potenzialmente a rischio e i danni, in caso di accessi illeciti, possono arrivare fino a 10mila euro a famiglia, secondo le stime di Consumers' Forum, ente indipendente che riunisce varie associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria. Anche perché, si evidenzia, sarà soltanto nel dicembre del 2027 che scatteranno i nuovi obblighi di sicurezza in capo ai produttori di dispositivi domestici introdotti dal Cyber Resilience Act.
Quello che devi sapere
100 milioni di dispositivi connessi nelle case degli italiani
Tra smartphone, computer, televisori intelligenti, telecamere, sistemi di allarme ed elettrodomestici collegati alla rete Internet, le case si stanno ormai trasformando in ecosistemi digitali completi, sempre più interconnessi e, quindi, anche potenzialmente esposti agli attacchi di hacker e organizzazioni criminali. Gli apparecchi digitali presenti nelle case italiane sarebbero arrivati a superare i 100 milioni: di questi, circa 50,3 milioni sono smartphone, 20,2 milioni sono computer fissi o portatili, 22,2 milioni sono Smart TV e 7,4 milioni sono tablet.
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Le apparecchiature smart home
A questi si aggiungono poi le cosiddette apparecchiature di smart home: sistemi antifurto e antintrusione, videocamere di sorveglianza, elettrodomestici connessi, frigoriferi e lavatrici intelligenti, caldaie, termostati, valvole termostatiche, climatizzatori, sistemi di illuminazione, sensori per il rilevamento di perdite d'acqua e gas e assistenti vocali come gli smart speaker.
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Una famiglia italiana su tre vive tra dispositivi digitali
La diffusione di questi dispositivi è stata rapidissima. Secondo l'Osservatorio Eumetra, nel 2017 soltanto il 4% delle famiglie disponeva di dotazioni smart home o smart speaker collegati agli apparecchi domestici. Nel 2026 la quota è salita al 33%, cioè una famiglia su tre.
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Reti domestiche sempre più esposte agli hacker
La diffusione di apparecchi connessi, però, moltiplica anche le possibili vulnerabilità delle reti domestiche, avverte Consumers' Forum. Potenziali bersagli degli hacker potrebbero essere un router non adeguatamente protetto, una telecamera con password predefinita, un elettrodomestico dotato di software non aggiornato o un sistema di videosorveglianza possono diventare punti di ingresso per i criminali informatici.
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I rischi principali, tra violazione privacy e furto di dati per frodi
Le conseguenze possono essere particolarmente gravi per la riservatezza e la sicurezza delle famiglie. Tra i rischi principali non c’è soltanto la violazione della privacy, ma anche il furto di dati personali per frodi finanziarie, estorsioni o ransomware, la manomissione di serrature intelligenti, sistemi di allarme, climatizzazione e altri apparecchi controllabili da remoto. Tra i pericoli più grandi c’è poi l’utilizzo illecito dei dispositivi che diventano strumenti per lanciare ulteriori attacchi informatici contro altri utenti e infrastrutture pubbliche o private.
Il costo di un attacco hacker in casa: fino a 10mila euro di danni
La manomissione di uno dei molti dispositivi digitali domestici è anche un problema economico, che può andare ben al di là del costo di riparazione o di sostituzione dell'apparecchio in sé. Una famiglia, calcola Consumers' Forum, può essere costretta a sostenere spese fino a 1.500 euro per il ripristino della rete, l'assistenza tecnica specializzata, la sostituzione dei dispositivi compromessi e il recupero degli account. I danni possono raggiungere anche i 10mila euro – e in alcuni casi superarli - se si tratta di furti di denaro, compromissione dell'identità digitale, estorsioni o perdita di dati personali con conseguenze economiche rilevanti.
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