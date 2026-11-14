Tra smartphone, computer, televisori intelligenti, telecamere, sistemi di allarme ed elettrodomestici collegati alla rete Internet, le case si stanno ormai trasformando in ecosistemi digitali completi, sempre più interconnessi e, quindi, anche potenzialmente esposti agli attacchi di hacker e organizzazioni criminali. Gli apparecchi digitali presenti nelle case italiane sarebbero arrivati a superare i 100 milioni: di questi, circa 50,3 milioni sono smartphone, 20,2 milioni sono computer fissi o portatili, 22,2 milioni sono Smart TV e 7,4 milioni sono tablet.

Ti potrebbe interessare anche: Attacchi hacker, come mettere al sicuro password, Wi-Fi e dati: le regole per proteggersi