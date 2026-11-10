Emerge da una ricerca del Centro Studi Comtel che ha messo sotto la lente d'ingrandimento la vulnerabilità e le nuove tecnologie di protezione segnalando come, nei primi nove mesi del 2026, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale abbia rilevato nel nostro Paese oltre tremila eventi informatici, decisamente più dei 2.729 registrati nell’intero 2025

I sistemi aerei o i supermercati, ma soprattutto gli ospedali o le reti energetiche. Sono disparati gli obiettivi che gli hacker hanno colpito, nel corso del 2026 in Italia, considerando in particolar modo impianti e servizi essenziali. Lo conferma una ricerca del Centro Studi Comtel che ha messo sotto la lente d'ingrandimento la vulnerabilità e le nuove tecnologie di protezione segnalando come, nei primi nove mesi del 2026, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale abbia rilevato nel nostro Paese 3.271 eventi informatici, decisamente più dei 2.729 registrati nell’intero 2025. Gli incidenti con un impatto confermato sono stati, in totale e sempre fino a settembre, 1.922.

La ricerca

La ricerca, dal titolo “Comunicazioni sicure nelle infrastrutture critiche”, è stata elaborata insieme ad un comitato scientifico che ha coinvolto la Lumsa di Roma e la Scuola Superiore Sant'Anna.