Emerge da una ricerca del Centro Studi Comtel che ha messo sotto la lente d'ingrandimento la vulnerabilità e le nuove tecnologie di protezione segnalando come, nei primi nove mesi del 2026, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale abbia rilevato nel nostro Paese oltre tremila eventi informatici, decisamente più dei 2.729 registrati nell’intero 2025
I sistemi aerei o i supermercati, ma soprattutto gli ospedali o le reti energetiche. Sono disparati gli obiettivi che gli hacker hanno colpito, nel corso del 2026 in Italia, considerando in particolar modo impianti e servizi essenziali. Lo conferma una ricerca del Centro Studi Comtel che ha messo sotto la lente d'ingrandimento la vulnerabilità e le nuove tecnologie di protezione segnalando come, nei primi nove mesi del 2026, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale abbia rilevato nel nostro Paese 3.271 eventi informatici, decisamente più dei 2.729 registrati nell’intero 2025. Gli incidenti con un impatto confermato sono stati, in totale e sempre fino a settembre, 1.922.
La ricerca
La ricerca, dal titolo “Comunicazioni sicure nelle infrastrutture critiche”, è stata elaborata insieme ad un comitato scientifico che ha coinvolto la Lumsa di Roma e la Scuola Superiore Sant'Anna.
I settori più colpiti e la minaccia con maggiore impatto
Stando al rapporto, è emerso ancora, il 73% delle organizzazioni colpite negli incidenti analizzati appartiene alle categorie essenziali. La pubblica amministrazione rappresenta il 32% dei casi, seguita dai servizi alle imprese e dai trasporti, entrambi all’8%, dalla manifattura al 7% e dalla finanza al 6%. La minaccia con il maggiore impatto immediato? Rimane il ransomware, un tipo di malware che blocca l'accesso a un dispositivo o cifra i file al suo interno, chiedendo alla vittima di pagare un riscatto per sbloccarlo specificando le istruzioni per il pagamento.
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Il costo delle violazioni informatiche
Alcuni dati, anche a livello generale, raccontano bene e da vicino la portata del fenomeno. Il costo medio globale di una violazione informatica ha toccato quest'anno i 4,99 milioni di dollari, uno tra i valori più alti degli ultimi decenni. La sanità, come accennato, resta il bersaglio più colpito, con 6.6 milioni di dollari a incidente, mentre una violazione dolosa su quattro ha ormai una componente di intelligenza artificiale nella fase di attacco, in crescita del 56% nell’ultimo anno. Solo il 21% delle aziende ha però già una governance matura per gestire gli agenti AI che la maggioranza userà entro il 2027.
Le strategie future
Data la situazione sono necessarie nuove strategie per far fronte alle minacce. In questo contesto nascono soluzioni che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza, come le “autostrade del futuro”, quelle dedicate ai droni. Con regole ad hoc per lo spazio aereo a bassa quota, tra zero e 150 metri, dove migliaia di droni per il monitoraggio di autostrade, condotte e cantieri potranno presto condividere corsie, priorità e regole di traffico proprio come fanno oggi le automobili. Tra le ultime frontiere ci sono poi anche i cavi sottomarini e i satelliti. Per questi ultimi non esiste però solo il rischio di interferenza sul segnale di posizionamento, ma la cifratura dei collegamenti di comando tra satellite e stazione di terra, storicamente trascurata per limiti di banda. Cifrare, in questo senso, significa anche autenticare reciprocamente chi comunica, un presidio ancora non scontato nel settore.
L'intelligenza artificiale
Non trascurabile affatto il ruolo dell’intelligenza artificiale che sarà sempre più utilizzata per individuare anomalie e attacchi, ma sarà impiegata anche da chi vuole colpire le reti. In questo ambito non da sottovalutare è il rischio del "quantum computing". Gran parte delle comunicazioni digitali, satelliti compresi, infatti, si affida a una crittografia che un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe violare. Il problema, hanno segnalato gli esperti, non riguarda solo il futuro: un avversario può intercettare e archiviare oggi traffico cifrato con l'intenzione di decifrarlo un domani, quando la capacità di calcolo sarà disponibile, utilizzando una tecnica nota come "harvest now, decrypt later". Per questo l'Ue introdurrà l'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di politiche esplicite di migrazione verso la crittografia post-quantistica, con le prime scadenze già fissate per la fine del 2026.
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