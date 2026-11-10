Il vertice arriva dopo che negli ultimi giorni si sono verificati diversi eventi tra allarmi bomba agli aerei, sabotaggi digitali alla catena del freddo in alcune aziende e diffusione di dati sensibili di rappresentanti di politici e investigatori. Piantedosi: “Faremo valutazioni su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica”. Il ministro degli Esteri al G7: “Gli attacchi ibridi riguardanti l'Italia sono degli hacker filorussi”

Si tiene oggi la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica: il vertice ha lo scopo di esaminare i rischi connessi agli attacchi informatici e alla minaccia cyber, alla luce di quanto avvenuto in Italia, e non solo, negli ultimi giorni e settimane , tra allarmi bomba agli aerei, sabotaggi digitali alla catena del freddo in alcune aziende e diffusione di dati sensibili di rappresentanti di politici e investigatori. Una riunione durante la quale, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, "faremo delle valutazioni su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica che stanno avendo questi episodi. Nella fattispecie ci sono stati, per esempio, alcune presenze sul dark web di richieste di dati che riguardavano personalità importanti come il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma, il nostro capo servizio della Polizia postale. Quindi è giusto cercare di capire che cosa c'è dietro e soprattutto quali ricadute ci possono stare per la sicurezza delle persone e per la comunità".

Tra le priorità emerse negli ultimi giorni c’è dunque quella di garantire la sicurezza delle infrastrutture ancora troppo scoperte: si vuole evitare il rischio che, con nuovi attacchi, gli hacker possano servirsi di sistemi digitali per poter sferrare nuove offensive o diffondere panico. Il vertice odierno ha tra gli obiettivi estendere protocolli più stringenti ai sistemi esposti e ancora deboli sulla sicurezza. Secondo il Computer security incident response team Italia (Csirt) nei primi 9 mesi del 2026 sono stati individuati quasi 45mila asset e servizi a rischio con oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi. E al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica parteciperanno, oltre ai capi delle forze di polizia e dei servizi di intelligence, anche rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il G7 Esteri e l’intervento di Tajani

Non si esclude che tra i focus del vertice possa esserci anche il tema dei rischi di ingerenze straniere nelle prossime tornate elettorali in Italia, a partire da quelle politiche, con tentativi di manipolazione del consenso attraverso fake news: un salto in avanti della guerra ibrida che potrebbe lasciare spazio a quelle cognitiva, come le campagne di manipolazione digitale. Intanto è in corso il vertice G7 dei ministri degli Esteri, da dove Antonio Tajani ha dichiarato: "Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l'Italia sono degli hacker filorussi. Non sappiamo se poi c'è il governo dietro. Non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione. Vedremo chi sono i registi degli altri attacchi in Europa. Certamente sono attacchi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c'è un coordinamento".

“Uniti per dare un segnale forte a chi cerca il caos in Europa”

"Per noi è importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente", ha aggiunto ancora il ministro Tajani al Quai d'Orsay. "Da dovunque vengano questi attacchi, sono attacchi ostili. Sono attacchi contro l'Occidente, contro il nostro sistema democratico. Bisogna reagire, organizzarsi, rafforzare il coordinamento. Per questo ho chiesto a Kaja Kallas di mettere il tema della guerra ibrida al centro della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea di lunedì”. Il titolare della Farnesina ha poi sottolineato che quelli ibridi sono attacchi "al nostro modello di vita, siano quelli ai frigoriferi, sia quelli alle riserve del sangue, quelli attraverso attacchi cibernetici come è successo in Italia, quelli attraverso gli hacker filorussi che hanno attaccato alcune persone in Italia, dal dottor Lo Voi al dottor Gabrielli, a me".