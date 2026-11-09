"La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato, perché le nuove tecnologie accelerano anche i problemi. Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere". Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal Corriere della Sera, che descrivono il momento di preoccupazione per i recenti attacchi di guerra ibrida che hanno coinvolto tutta l’Europa, Italia compresa. Al Viminale, intanto, per domani, il ministro Piantedosi ha convocato una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica . Al centro dell'incontro, l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi proprio agli attacchi informatici e alla minaccia cyber.

Crosetto: "Guerra cognitiva? Dobbiamo renderci conto dei rischi"

A preoccupare di più il ministro della Difesa, ad ogni modo, è il fatto che in "queste nuove guerre e forme di terrorismo, per fare male a un’azienda, a una comunità, a una nazione, basta un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Può bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Poi ci sono gli Stati, che hanno risorse ancor più sofisticate". "In questi anni", aggiunge Crosetto, "sono stati rubati migliaia di dati anche sanitari in tutto il mondo, conservati in attesa di essere decriptati un giorno con il quantum computer. Non tutti hanno capito quanto un attacco cyber possa farci male e quanto sia fondamentale per il futuro la guerra cognitiva". "Sono stato anche preso in giro", ricorda. "Ma questo tipo di guerra ibrida lo combatti solo se lo conosci. Alcune organizzazioni hanno la capacità, con l’uso dei social, di indirizzare le persone a comprare un oggetto o fare un viaggio, ma anche a odiare la società in cui vivono e i valori della democrazia e ad aumentare la rabbia, l’insoddisfazione, la violenza". Mentre sul fatto che Italia ed Europa siano in grado di difendersi, sottolinea: "Ci difendiamo con le agenzie cyber, ma in nessuna parte del mondo si è attrezzati per combattere e vincere la guerra ibrida e cognitiva". E sempre sui piani per il futuro, il ministro chiarisce che la Difesa "ha chiesto di costituire un’arma cyber. I singoli Stati non hanno né i soldi né gli strumenti tecnologici per fermare ciò che accade sui social. Ma non è più accettabile che Meta, TikTok o chiunque altro guadagni miliardi con i social se ne lavi le mani. Bisogna mettere dei filtri perché i nostri figli non siano profilati, non ricevano messaggi subliminali per influenzarne i cervelli".