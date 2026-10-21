Guerra ibrida, cosa significa e cosa aspettarsi

Uno degli esempi più recenti di guerra ibrida può essere considerato quello del conflitto tra Russia e Ucraina dove alle operazioni militari si affiancano altre azioni - informatiche, di disinformazione - che mirano a destabilizzare l'avversario. Su questo aspetto è tornato di recente proprio il presidente Ucraino Zelensky che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto che "la Russia conduce da tempo una guerra ibrida contro l'Europa, anche contro Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non è la guerra su vasta scala che conduce contro di noi, ma passa attraverso televisioni, mezzi d'informazione, Internet e social network".

Del resto è da anni che si parla di una potenziale guerra ibrida della Russia contro i Paesi europei. Tra agosto e settembre di quest'anno, ad esempio, si sono verificate incursioni e sospetti sabotaggi russi, oltre che in Germania, anche in Polonia, Romania, Estonia e Lettonia. Il caso forse più noto è quello dell'attacco con droni esplosivi che ha colpito l’aeroporto di Lipsia il 4 agosto 2026.