Russia, guerra ibrida contro l'Europa: i più recenti casi sospetti

A Lipsia, nella notte del 4 agosto, un drone era stato trovato sulla pista di rullaggio dello scalo aeroportuale, accanto ad alcuni Antonov ucraini, mentre un secondo si era scontrato con un aereo Dhl in volo, danneggiandone il muso. Un terzo drone è stato individuato 10 giorni dopo, in un terreno nel Land confinante. Dopo settimane di indagini e di iniziale prudenza nell’incolpare direttamente Mosca, gli 007 e gli inquirenti tedeschi alla fine hanno parlato apertamente di tentativi di attentato portati avanti dai servizi russi. Secondo alcuni è però possibile che questi attacchi, pur dietro regia russa, siano materialmente commessi da criminali comuni o da agenti di basso livello, anche perché - come ha sottolineato il report tedesco sull'episodio - Mosca, essendo sprovvista di molti agenti specializzati, recluterebbe sul web persone disposte a fare da "manovalanza" (forse inconsapevolmente).