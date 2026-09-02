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Terrorismo, indagine in Germania dopo l'attacco a una sottostazione elettrica

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©IPA/Fotogramma

La polizia tedesca ha avviato l'indagine dopo l'attacco avvenuto nei pressi della centrale di Jaenschwalde, mentre un secondo episodio in Renania Settentrionale-Vestfalia è valutato come possibile sabataggio. Ieri sono stati rinvenuti ordigni esplosivi presso la sottostazione di Turnow-Preilack, dove sono stati registrati danni a una linea elettrica e sono intervenuti gli artificieri

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La polizia tedesca ha avviato un'indagine per terrorismo dopo l'attacco a una sottostazione elettrica nei pressi della centrale a carbone di Jaenscwalde, nell'est del Paese. In parallelo, è in corso un accertamento su un secondo episodio in Renania Settentrionale-Vestfalia, dove un'interruzione di corrente su alcuni cavi è stata classificata come possibile sabotaggio.

Ordigni esplosivi rinvenuti a Turnow-Preilack

Nella giornata di ieri, nei pressi della sottostazione di Turnow-Preilack, nel Brandeburgo, sono stati ritrovati alcuni ordigni esplosivi. Secondo la polizia, il ritrovamento è avvenuto non lontano dalla centrale di Jaenschwalde e ha interessato una linea elettrica che presenta danni materiali, sebbene non ci siano rischi per la popolazione. Sul posto sono prontamente intervenuti gli artificieri.

Razzi artigianali e altri dispositivi disinnescati

Secondo fonti di sicurezza, citate dal quotidiano Maerkische Allgemeine, la sottostazione sarebbe stata colpita più volte da razzi artigianali contenenti esplosivi. Le forze dell'ordine hanno individuato e disinnescato altri ordigni nell'area.

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