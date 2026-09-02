La polizia tedesca ha avviato l'indagine dopo l'attacco avvenuto nei pressi della centrale di Jaenschwalde, mentre un secondo episodio in Renania Settentrionale-Vestfalia è valutato come possibile sabataggio. Ieri sono stati rinvenuti ordigni esplosivi presso la sottostazione di Turnow-Preilack, dove sono stati registrati danni a una linea elettrica e sono intervenuti gli artificieri