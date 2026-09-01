Germania, ordigni esplosivi vicino alla linea elettrica a Brandeburgo

Il ritrovamento è avvenuto non lontano dalla centrale elettrica di Jaenschwalde. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica, ma non sussisterebbe alcun ulteriore pericolo. Intanto, sul posto sono intervenuti gli artificieri

Alcuni ordigni esplosivi sono stati rinvenuti vicino alla sottostazione elettrica di Turnow-Preilack a Brandeburgo, in Germania. Come ha riferito la polizia, citata anche dal quotidiano locale Maerkische Allgemeine, il ritrovamento è avvenuto non lontano dalla centrale elettrica di Jaenschwalde. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica, ma non sussisterebbe alcun ulteriore pericolo. Intanto, sul posto sono intervenuti gli artificieri.

Il ritrovamento a Brandburgo

Come riporta il quotidiano locale, rilanciato dal sito della Bild, a colpire la sottostazione sarebbero stati "razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo". Stando ad alcune fonti dei servizi di sicurezza e dell'azienda, citate da Maerkische Allgemeine, l'impianto sarebbe stato colpito più volte. Mentre le forze dell'ordine hanno individuato e disinnescato altri ordigni. La sottostazione elettrica di Turnow-Preilackam è situata nella centrale a lignite di Jaenschwalde nel distretto di Spree-Neisse, nel Land del Brandeburgo.