Un tenente colonnello delle forze aeree e della difesa antiaerea russe è morto questa mattina a San Pietroburgo nell'esplosione della sua automobile. La moglie, che si trovava a bordo con lui, è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata. Secondo la testata russa Fontanka, a innescare la deflagrazione sarebbe stato un ordigno artigianale piazzato sulla vettura ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un tenente colonnello delle forze aeree e della difesa antiaerea russe è morto questa mattina a San Pietroburgo, quando l'automobile su cui viaggiava è saltata in aria. Con lui c'era la moglie, rimasta gravemente ferita e affidata alle cure dei medici. La deflagrazione è avvenuta sull'autostrada Kolpinskoye, nel quartiere di Slavyanka, mentre la coppia si stava allontanando dalla propria abitazione.

La dinamica Secondo il quotidiano russo Fontanka, all'origine dell'esplosione ci sarebbe un ordigno artigianale collocato sul veicolo e fatto detonare mentre l'auto era in movimento. La potenza della deflagrazione, descritta come particolarmente violenta, ha distrutto la vettura e disseminato frammenti nel raggio di centinaia di metri, danneggiando anche alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie