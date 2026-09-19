Un report generato dall'IA ha rischiato di scatenare guerra Usa-Cina

Secondo quanto rivelato dalla Cnn, il documento falso, prodotto da un chatbot, sosteneva che una nave cinese trasportasse componenti nucleari in Medio Oriente. L'esercito americano si era già mobilitato con personale armato e jet in decollo. La revisione finale ha rivelato l'errore che ha rischiato di innescare una crisi internazionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La scorsa primavera, un report di intelligence elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale ha fatto scattare l'allerta tra i vertici militari statunitensi. Secondo quanto rivelato dalla Cnn, il documento, circolato durante il conflitto con l'Iran, ha rischiato di provocare un'escalation militare diretta tra Washington e Pechino.

L'accusa: una nave cinese con materiali per armi nucleari Nel dettaglio, il documento sosteneva che una nave cinese in transito in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armamento nucleare. La notizia ha attivato immediatamente la macchina militare americana: personale armato pronto a salire a bordo dell'imbarcazione e jet decollati dalle basi della regione. Vedi anche Usa restituiscono alla Cina reperti, fossili e opere d’arte