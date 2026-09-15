La Cina ha esortato gli Usa “a smettere di espandere le proprie capacità militari e di prepararsi alla guerra nello spazio" mentre la Russia ha ricordato che "lo spazio deve essere libero da ogni tipo di arma". Le reazioni dei rivali degli Stati Uniti sono arrivate dopo le dichiarazioni di ieri dell’US Space Force che, per la prima volta, ha ammesso di possedere armi in orbita
Gli Usa hanno armi nello spazio. Una dichiarazione arrivata ieri dalla US Space Force che non ha lasciato indifferenti i diretti interessati, la Russia e la Cina. "Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari", ha affermato un portavoce della sezione delle forze armate statunitensi che si occupa delle operazioni spaziali. La nota diffusa non forniva ulteriori dettagli specifici sulle armi in questione ma, per la prima volta, ha confermato la presenza in orbita di tali strumenti di guerra che, per gli Usa, sono necessari per far fronte alla minaccia dei due principali rivali geopolitici degli Stati Uniti.
US Space Force: “Aree di missione necessarie”
Come si legge nel comunicato dell’US Space Force, "il controllo dello spazio comprende le aree di missione necessarie per contendere e controllare il dominio spaziale, impiegando mezzi cinetici e non cinetici per incidere sulle capacità avversarie". Inoltre, sottolinea la nota, "tali capacità possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi". In particolare, secondo la US Space Force, la Cina "sviluppa e gestisce capacità spaziali e anti-spaziali nell'ambito di una strategia di modernizzazione militare", mentre la Russia "considera lo spazio un dominio di combattimento e ritiene che la supremazia spaziale sarà un fattore decisivo nei conflitti futuri".
Cina e Russia
Dopo l’annuncio della US Space Force non si è fatta attendere a lungo la risposta dei due diretti interessati. In primis, la Cina che ha minacciato gli Stati Uniti in merito a una guerra nello spazio. "Esortiamo la parte statunitense a smettere di espandere le proprie capacità militari e di prepararsi alla guerra nello spazio", ha dichiarato infatti il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun durante un briefing, mettendo in guardia contro una "corsa agli armamenti" spaziale. Dal canto suo, la Russia ha ricordato agli Usa che "lo spazio deve essere libero da ogni tipo di arma". Una posizione che Mosca rivendica, come affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha dichiarato: "Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento. Naturalmente, contiamo su un ampio consenso internazionale per portare avanti il nostro lavoro e promuovere posizioni a favore della completa smilitarizzazione dello spazio".