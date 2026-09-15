La Cina ha esortato gli Usa “a smettere di espandere le proprie capacità militari e di prepararsi alla guerra nello spazio" mentre la Russia ha ricordato che "lo spazio deve essere libero da ogni tipo di arma". Le reazioni dei rivali degli Stati Uniti sono arrivate dopo le dichiarazioni di ieri dell’US Space Force che, per la prima volta, ha ammesso di possedere armi in orbita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Usa hanno armi nello spazio. Una dichiarazione arrivata ieri dalla US Space Force che non ha lasciato indifferenti i diretti interessati, la Russia e la Cina. "Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari", ha affermato un portavoce della sezione delle forze armate statunitensi che si occupa delle operazioni spaziali. La nota diffusa non forniva ulteriori dettagli specifici sulle armi in questione ma, per la prima volta, ha confermato la presenza in orbita di tali strumenti di guerra che, per gli Usa, sono necessari per far fronte alla minaccia dei due principali rivali geopolitici degli Stati Uniti.

US Space Force: “Aree di missione necessarie” Come si legge nel comunicato dell’US Space Force, "il controllo dello spazio comprende le aree di missione necessarie per contendere e controllare il dominio spaziale, impiegando mezzi cinetici e non cinetici per incidere sulle capacità avversarie". Inoltre, sottolinea la nota, "tali capacità possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi". In particolare, secondo la US Space Force, la Cina "sviluppa e gestisce capacità spaziali e anti-spaziali nell'ambito di una strategia di modernizzazione militare", mentre la Russia "considera lo spazio un dominio di combattimento e ritiene che la supremazia spaziale sarà un fattore decisivo nei conflitti futuri".