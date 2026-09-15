Una decisione maturata in seguito a problemi legati al traffico e a un incidente che ha coinvolto il convoglio. La coppia, tornata a vivere nel Regno Unito, ha ringraziato la scuola precisando che la decisione non è un giudizio sull'istituto. La sicurezza dei Sussex è ora al vaglio del comitato responsabile delle misure di sicurezza per la famiglia reale e le figure pubbliche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry e Meghan hanno cambiato scuola ai figli pochi giorni dopo l'inizio delle lezioni, per motivi legati alla sicurezza. Archie, sette anni, e Lilibet, cinque, avevano iniziato la frequenza la settimana scorsa, dopo il trasferimento nel Regno Unito avvenuto il mese scorso.

La posizione dei duca di Sussex Secondo quanto appreso da Sky News, un portavoce della coppia ha spiegato che la decisione è stata presa dopo un confronto con il team di sicurezza, che ha evidenziato criticità logistiche nella situazione attuale. I genitori hanno espresso profonda gratitudine verso insegnanti e personale scolastico, sottolineando che il cambio non rappresenta un giudizio negativo sull'istituto né sulle cure ricevute dai bambini.

Le criticità riscontrate Il traffico intenso all'ingresso della scuola e la distanza da percorrere avrebbero messo sotto pressione la squadra di sicurezza privata dei Sussex. Si sarebbe verificato anche un episodio in cui il convoglio di veicoli della coppia è stato interrotto. Vedi anche Harry e Meghan, nuova vita in Inghilterra: le immagini

Il ritorno nel Regno Unito La scelta di tornare a vivere nel Regno Unito, sei anni dopo l'addio alla famiglia reale, ha sorpreso molti. Secondo quanto riportato da Sky News, Harry e Meghan non risiedono in una proprietà reale e non svolgono attività ufficiali. La sicurezza del Duca è attualmente oggetto di valutazione da parte di una commissione governativa, mentre prosegue la disputa sulla revoca della protezione automatica della polizia. Harry attende una decisione da Ravec, il comitato responsabile delle misure di sicurezza per la famiglia reale e le figure pubbliche.