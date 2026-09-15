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Principe Harry e Meghan, i figli Archie e Lilibet cambiano scuola per motivi di sicurezza

Mondo
©IPA/Fotogramma

Una decisione maturata in seguito a problemi legati al traffico e a un incidente che ha coinvolto il convoglio. La coppia, tornata a vivere nel Regno Unito, ha ringraziato la scuola precisando che la decisione non è un giudizio sull'istituto. La sicurezza dei Sussex è ora al vaglio del comitato responsabile delle misure di sicurezza per la famiglia reale e le figure pubbliche

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Il principe Harry e Meghan hanno cambiato scuola ai figli pochi giorni dopo l'inizio delle lezioni, per motivi legati alla sicurezza. Archie, sette anni, e Lilibet, cinque, avevano iniziato la frequenza la settimana scorsa, dopo il trasferimento nel Regno Unito avvenuto il mese scorso.

La posizione dei duca di Sussex

Secondo quanto appreso da Sky News, un portavoce della coppia ha spiegato che la decisione è stata presa dopo un confronto con il team di sicurezza, che ha evidenziato criticità logistiche nella situazione attuale. I genitori hanno espresso profonda gratitudine verso insegnanti e personale scolastico, sottolineando che il cambio non rappresenta un giudizio negativo sull'istituto né sulle cure ricevute dai bambini.

Le criticità riscontrate

Il traffico intenso all'ingresso della scuola e la distanza da percorrere avrebbero messo sotto pressione la squadra di sicurezza privata dei Sussex. Si sarebbe verificato anche un episodio in cui il convoglio di veicoli della coppia è stato interrotto. 

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Il ritorno nel Regno Unito 

La scelta di tornare a vivere nel Regno Unito, sei anni dopo l'addio alla famiglia reale, ha sorpreso molti. Secondo quanto riportato da Sky News, Harry e Meghan non risiedono in una proprietà reale e non svolgono attività ufficiali. La sicurezza del Duca è attualmente oggetto di valutazione da parte di una commissione governativa, mentre prosegue la disputa sulla revoca della protezione automatica della polizia. Harry attende una decisione da Ravec, il comitato responsabile delle misure di sicurezza per la famiglia reale e le figure pubbliche.

Le verifiche su Meghan

Il comitato per la gestione del rischio sta conducendo una nuova valutazione delle minacce e Ravec dovrà stabilire se i Sussex abbiano diritto a una protezione finanziata dai contribuenti. Sky News riferisce inoltre che la sicurezza di Meghan sarà sottoposta alla prima revisione governativa da quando la coppia ha lasciato il Regno Unito.

epa12909340 Britain's Prince Harry, the Duke of Sussex, attends the Kyiv Security Forum in Kyiv, Ukraine, 23 April 2026. The annual forum, established by the Arseniy Yatsenyuk Open Ukraine Foundation, is the country's primary international platform for security and diplomacy. EPA/STRINGER

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