Harry e Meghan, nuova vita in Inghilterra: le immagini

Meghan ha pubblicato su Instagram un raro video della vita familiare di Harry e dei loro figli dopo il ritorno nel Regno Unito dagli Stati Uniti. Le immagini mostrano momenti all'aperto con Archie e Lilibet, tra passeggiate in campagna, bicicletta e pesca. Il filmato rappresenta la prima condivisione di questo tipo da quando la coppia ha lasciato la California.
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