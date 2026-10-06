Brasile, successo dei Bolsonaro: eletti 2 figli, un fratello e moglie

Il prossimo round per Flavio Bolsonaro sarà il 25 ottobre, data in cui è previsto il ballottaggio con Lula da Silva per la poltrona da presidente del Brasile. Ma a casa Bolsonaro sono già iniziati i festeggiamenti perché nella scorsa tornata elettorale si sono aggiudicati un seggio al Congresso ben quattro membri della famiglia.

I Bolsonaro eletti al Congresso

La candidatura di Flavio Bolsonaro era stata indicata dal padre Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe seguito alla sconfitta elettorale del 2022. Sul fronte legislativo, la moglie dell'ex presidente, Michelle Bolsonaro, è risultata la senatrice più votata del Distretto federale di Brasilia. Un suo fratello ricoprirà il ruolo di supplente. Gli osservatori la indicano già come possibile candidata alla presidenza nel 2030. Anche Carlos Bolsonaro, secondo figlio dell'ex capo dello Stato, ha ottenuto un seggio al Senato nello Stato di Santa Catarina, risultando il secondo candidato più votato. Nello stesso Stato è stato eletto deputato federale il fratello minore Jair Renan Bolsonaro. Il terzo figlio, Eduardo Bolsonaro, non ha partecipato alla tornata elettorale dopo essersi trasferito negli Stati Uniti nel 2025. Un seggio alla Camera federale è stato inoltre conquistato da Renato Bolsonaro, fratello dell'ex presidente, eletto nello Stato di San Paolo. Se Flavio Bolsonaro vincesse al ballottaggio, la famiglia potrebbe arrivare a controllare la presidenza, oltre a due seggi al Senato e due alla Camera dei deputati e potrebbe approvare un'amnistia per Jair Bolsonaro.