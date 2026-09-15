I giudici hanno ritenuto "improbabile" che la Casa Bianca possa prevalere nel merito della sua contestazione, bocciando l'obbligo per gli Stati di elencare tutti gli elettori che ricevono la scheda per posta. La misura, presentata come modifica "minore", è stata giudicata dai tribunali inferiori un'acquisizione di potere incostituzionale e non attuabile dal Servizio postale