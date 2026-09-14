Usa, imprenditore russo filo Putin ha pagato matrimonio di Trump Jr.

Il figlio del presidente Usa e la moglie hanno confermato la notizia circolata in giornata. A offrire le nozze è stato Umar Kremlev, vicino a Putin ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un imprenditore russo legato al Cremlino ha pagato i festeggiamenti successivi al matrimonio del figlio maggiore del presidente Donald Trump e della sua nuova sposa; la coppia lo ha confermato oggi, dopo le rivelazioni dei media Usa. Donald Trump Jr. e Bettina Trump hanno dichiarato, in un post firmato congiuntamente sull'account Instagram di Bettina, che il loro "caro amico" Umar Kremlev ha "molto generosamente ospitato due serate incredibili" di festeggiamenti alle Bahamas nel mese di maggio. La conferma è arrivata dopo che il sito di giornalismo investigativo ProPublica ha riferito che Kremlev ha sostenuto i costi delle feste, pari a centinaia di migliaia di dollari.

"Regalo di nozze straordinariamente generoso" "È stato un regalo di nozze straordinariamente generoso da parte di un amico, qualcosa per cui eravamo e rimaniamo incredibilmente grati", si legge nel post di Bettina e Don Jr. Il presidente Trump non ha partecipato né' al matrimonio né ai festeggiamenti, affermando di dover rimanere a Washington durante i colloqui sulla guerra in Iran. Kremlev è a capo dell'International Boxing Association (IBA), con la quale il Comitato Olimpico Internazionale ha interrotto i rapporti dopo ripetuti avvertimenti riguardanti la gestione finanziaria e questioni etiche.

Kremlev e i legami con Putin Il presidente russo Vladimir Putin ha conferito a Kremlev l'onorificenza dell'"Ordine dell'Amicizia" nell'aprile 2026, secondo un comunicato stampa dell'IBA che includeva una foto di Putin e Kremlev mentre si stringevano la mano. "Durante la cerimonia, il presidente russo ha elogiato la resilienza dell'IBA nel sostenere gli atleti nonostante le pressioni politiche", ha affermato la nota dell'IBA. Il sito web dell'IBA mostrava anche foto di Donald Trump Jr. sul palco insieme a Kremlev durante un evento a Istanbul nel settembre 2025. Il post su Instagram di Bettina Trump era accompagnato da 20 foto, tra cui una della coppia di sposi su una spiaggia e altre che ritraevano gli altri figli del presidente Trump: Eric, Ivanka e Tiffany. "È spiacevole che qualcosa di così personale e felice possa essere reinterpretato in chiave politica o sinistra semplicemente per chi è una persona o per la sua provenienza", si legge nel post.