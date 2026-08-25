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Voto postale in Usa: cosa cambia per Trump dopo la svolta della Corte Suprema

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Via libera parziale dei giudici al piano del presidente americano per verificare chi può votare per corrispondenza negli Stati Uniti. Il governo punta a incrociare diversi database federali, ma i critici temono errori ed esclusioni di elettori legittimi. Il caso giudiziario è ancora lontano dalla conclusione e restano altri ostacoli all'attuazione dell'ordine. Così il caso resta al centro dello scontro politico

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