Missione Aspides, Roma chiede all'Ue più navi e fondi

Il ministro della Difesa italiano ha inviato una lettera all'Alto Rappresentante Ue per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri Paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata, se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell’operazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha inviato una lettera all'Alto Rappresentante Ue, Kaja Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri Paesi. L'Italia - a quanto si apprende - sarebbe pronta a fornire una seconda fregata, se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenerne il peso finanziario dell’operazione. "L’Italia e la Grecia stanno facendo molto, ma se dobbiamo garantire per tutta l'Europa, se non c'è un contributo militare, allora deve esserci un contributo finanziario", ha poi precisato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE).

Come funziona la missione Aspides Aspides è la missione che è stata lanciata nel febbraio del 2024 e, pur avendo uno scopo difensivo, è autorizzata a usare la forza per proteggere le navi mercantili dagli attacchi degli Houthi. Il comando strategico è stato affidato alla Grecia, mentre la gestione operativa, con base sulla nave ammiraglia del momento, è stata oggetto di numerose rotazioni: si è partiti con l'italiano Stefano Costantino, mentre ora è affidata al greco Vasileios Gryparis. L'Italia e la Grecia hanno sempre garantito assetti navali alla missione, che ha in dotazione tre vascelli, e i due Paesi sono stati affiancati - in momenti diversi - anche da Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio. Approfondimento Riparte Aspides, Crosetto a Kallas: "Paesi Ue partecipino a missione"

Il via libera alla fregata Bergamini Nelle ultime ore, recependo la richiesta del mercantile italiano Jolly Oro, della compagnia di navigazione Ignazio Messina, i vertici della missione hanno dato il via libera alla fregata Bergamini della Marina militare italiana per la scorta durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione Nord. E per l'Ue si tratta della prova che Aspides "sta facendo il suo lavoro", come ha "sempre fatto". Ma prima che questa situazione si rimettesse in moto, si sono succeduti giorni di richieste, strategie preventive e mosse diplomatiche per giungere a una svolta senza creare un vero strappo con l'Ue. Il rallentamento delle navi italiane nel Mar Rosso era inziato infatti con l'intensificazione degli attacchi Houthi nello Stretto tra Gibuti e lo Yemen. Da allora gli armatori hanno cominciato a denunciare sotto traccia una situazione di continui rallentamenti e blocchi per giorni, nonostante alcune navi - in particolare quelle francesi - transitassero comunque scortate grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe, le cui forze armate sono presenti a Gibuti, nell'ambito di altre operazioni. Poi è arrivata la mossa di Crosetto, annunciata al forum sulla Risorsa Mare a La Spezia: la navi non possono aspettare la burocrazia europea, perciò l'Italia è pronta a decidere autonomamente di scortare i mercantili del nostro Paese. E dopo poche ore la situazione si è definitivamente sbloccata. Approfondimento Riparte Aspides, Crosetto a Kallas: "Paesi Ue partecipino a missione"