L'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina militare ha fatto sapere che la fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro, della compagnia di navigazione Ignazio Messina & C., durante il transito dello Stretto di Bab el-Mandeb, in direzione nord, e che "l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. Un segnale concreto, arrivato con ottimo tempismo, dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area" ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL MEDIO ORIENTE ).

"L'Europa sta contribuendo a proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi: data l'aggravarsi della situazione di sicurezza, l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta delle proprie navi mentre prosegue le operazioni di scorta", ha annunciato oggi l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita sono inaccettabili e compromettono l'economia globale. Ho parlato con Faisal bin Farhan - ministro degli Esteri saudita - degli sforzi diplomatici volti a porre fine ai combattimenti nello Yemen e a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: il passaggio marittimo deve essere libero da ostacoli e gratuito".

Ue: "Iniziativa italiana? Aspides fondamentale per la sicurezza nel Mar Rosso"

"La presenza attiva di Aspides nella regione ha garantito la sicurezza dei marittimi e sta contribuendo a rendere sicura una rotta marittima di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico che, come possiamo constatare, è estremamente instabile", aveva detto in giornata un portavoce della Commissione europea a proposito della possibilità che l'Italia decida di scortare le navi nel Mar Rosso al di fuori della cornice della missione Ue. "Con le operazioni Aspides e Atalanta, l'Ue sta fornendo un contributo fondamentale alla protezione del traffico marittimo nella regione". Il portavoce ha poi ricordato "l'importante contributo dell'Italia alla fase iniziale dell'operazione Aspides" e ha evocato le osservazioni formulate da Kallas, dove lei stessa ha ricordato che "la nostra operazione navale dell'Ue Aspides continua a scortare le navi nel Mar Rosso" e sarà rafforzato "il nostro coordinamento con la coalizione marittima multinazionale che l'Arabia Saudita ha lanciato di recente".

L'ipotesi di Crosetto

L’ipotesi commentata dal portavoce della Commissione europea è quella che era stata paventata ieri dal ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui l’Italia era pronta a decidere autonomamente di scortare i mercantili del nostro Paese nello stretto di Bab el-Mandeb, senza aspettare la burocrazia europea. Crosetto aveva quindi dato indicazioni ai vertici della Difesa affinché "in pieno coordinamento, effettuino un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso e predispongano un piano per garantire il libero transito attraverso lo Stretto". Un’accelerazione che era sembrata uno strappo con la missione Ue in cui l'Italia, così come la Grecia, è l'unica ad aver impiegato una propria fregata, la Bergamini, che nelle scorse ore era ferma nel porto di Gibuti con di fronte all'orizzonte almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedevano di poter passare scortate.