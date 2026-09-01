Un "massiccio" attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno quattro persone a Kiev e nella regione circostante. "Tre persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale" e altre cinque sono rimaste ferite, ha riferito l'amministrazione militare di Kiev su Telegram.

Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali".

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