Guerra Ucraina Russia, missili e droni russi su Kiev: morti e feriti. LIVE
Un "massiccio" attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno quattro persone a Kiev e nella regione circostante. Sette invece i morti in un attacco contro un deposito ferroviario. Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali".
in evidenza
Un "massiccio" attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno quattro persone a Kiev e nella regione circostante. "Tre persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale" e altre cinque sono rimaste ferite, ha riferito l'amministrazione militare di Kiev su Telegram.
Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali".
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Droni ucraini danneggiano porto strategico russo di Ust-Luga
Un attacco di droni ucraini ha danneggiato il porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, nelle prime ore della mattina. Lo dichiara il governatore regionale Alexander Drozdenko citato da media ucraini. "Ust-Luga - spiega Kyv Independent - è uno dei porti più grandi e importanti della Russia sul Mar Baltico e ospita un terminal petrolifero che funge da importante snodo per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi". Situato a ovest di San Pietroburgo, lontano dal confine con l'Ucraina, il porto svolge un ruolo economico cruciale garantendo al bilancio russo entrate sostanziose.
Missili russi su deposito ferroviario Kiev, 7 morti
Un attacco missilistico russo contro un'infrastruttura ferroviaria di Kiev ha provocato la morte di sette persone e diversi incendi. Lo dichiara su telegram il direttore delle Ferrovie ucraine. "L'attacco balistico ha causato la morte di 7 persone, 6 delle quali erano nostri dipendenti. Un collega è ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate", ha precisato l'amministratore delegato Oleksandr Pertsovskyi aggiungendo che "i danni sono ingenti".
Germania: "Da Mosca ulteriore escalation contro Kiev, situazione non è normale"
Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha ribadito che la situazione con la Russia non è "normale", malgrado Mosca stia partecipando al G20 Finanze di Asheville, in North Carolina. "Ogni giorno muoiono persone. Abbiamo appena assistito a un'ulteriore escalation di attacchi e non si può semplicemente tornare alla normalità", ha aggiunto Klingbeil, parlando a margine dei lavori. Il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov e i rappresentanti della Banca centrale russa stanno partecipando alle riunioni dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 che quest'anno si tengono sotto la presidenza americana. Lunedì mattina, Klingbeil, che è anche il vicecancelliere tedesco, e i suoi omologhi di tutta Europa hanno minacciato di boicottare la tradizionale foto di ministri e governatori delle Banche centrali se Siluanov fosse stato incluso. Tra imbarazzo e irritazione, la minaccia sembra aver funzionato: il ministro russo alla fine ha accettato il passo indietro, rinunciando alla foto. "Trovo piuttosto preoccupante il segnale dato accogliendo qui il ministro delle Finanze russo", ha rincarato il ministro tedesco: "Avrei voluto maggiore chiarezza da parte americana sul fatto che non dovesse essere accolto qui come un ospite qualunque", ha aggiunto.
Missili e droni russi contro Kiev, almeno 4 morti nella regione
Un "massiccio" attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno quattro persone a Kiev e nella regione circostante, hanno dichiarato stamattina le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. "Tre persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale" e altre cinque sono rimaste ferite, ha riferito l'amministrazione militare di Kiev su Telegram senza fornire ulteriori dettagli immediati. Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali. Una persona è stata uccisa" e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Boryspil, ha riferito il funzionario. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di cinque piani e ferito otto persone, tra cui un bambino.