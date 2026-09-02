Sono otto le persone rimaste ferite in un nuovo attacco russo su larga scala contro Odessa. Tra i feriti anche un bambino, mentre due persone sono state ricoverate in ospedale. Colpiti un palazzo residenziale di 24 piani, alcune automobili, edifici adibiti a uffici e due istituti scolastici. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Lysak. "È stata una notte difficile per Odessa", ha dichiarato. "Il nemico ha lanciato un altro attacco su larga scala contro la città. Le infrastrutture sono state danneggiate. Al momento si contano otto feriti, tra cui un bambino. Due persone sono state ricoverate in ospedale".