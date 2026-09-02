La capitale ucraina si alzata con le sirene anti aeree. Uno sciame di droni esplosivi russi è stato lanciato nelle prime ore del mattino. Anche Odessa sotto attacco
Odessa, attacco russo nella notte: otto feriti, tra cui un bambino
Sono otto le persone rimaste ferite in un nuovo attacco russo su larga scala contro Odessa. Tra i feriti anche un bambino, mentre due persone sono state ricoverate in ospedale. Colpiti un palazzo residenziale di 24 piani, alcune automobili, edifici adibiti a uffici e due istituti scolastici. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Lysak. "È stata una notte difficile per Odessa", ha dichiarato. "Il nemico ha lanciato un altro attacco su larga scala contro la città. Le infrastrutture sono state danneggiate. Al momento si contano otto feriti, tra cui un bambino. Due persone sono state ricoverate in ospedale".
Kiev, nuovo attacco russo di droni: in azione la contraerea
Nuovo raid russo con droni su Kiev. Nella capitale ucraina è entrata in azione la difesa contraerea, mentre diverse esplosioni sono state udite in città. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform.
Nuova esplosione a Kiev, settimo giorno di fila sotto attacco
Un'esplosione è stata udita a Kiev nella mattinata di mercoledì. Secondo un testimone di Reuters, si tratterebbe del settimo giorno consecutivo di attacchi sulla capitale ucraina.