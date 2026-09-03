Guerra Ucraina, Nato e Ue in allerta per guerra ibrida russa. LIVE

Ue e Nato in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone-bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri Paesi europei, ma Salvini prende le distanze: “C'è un ansia anti-russa che mi preoccupa”. Il Financial Times: “Vannacci cavallo di Troia del Cremlino in Italia”. Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev è stata attaccata dai russi. Un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Putin: "Le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali".

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