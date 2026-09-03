Guerra Ucraina, Nato e Ue in allerta per guerra ibrida russa. LIVE

Ucraina, Nato e Ue in allerta per guerra ibrida russa. Von der Leyen: pronti a rispondere
Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri Paesi europei, ma Salvini prende le distanze. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Putin: "Le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali"
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Ue e Nato in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone-bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri Paesi europei, ma Salvini prende le distanze: “C'è un ansia anti-russa che mi preoccupa”. Il Financial Times: “Vannacci cavallo di Troia del Cremlino in Italia”. Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev è stata attaccata dai russi. Un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Putin: "Le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali".
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Nuova notte di raid russi sull'Ucraina: droni su Kiev, 17 feriti a Odessa
Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
Francia convoca incaricato affari russo: attacchi ibridi russi escalation irresponsabile'
"Il moltiplicarsi degli attacchi ibridi russi in tutto il continente europeo costituisce un’escalation irresponsabile da parte della Russia e dimostra ancora una volta che la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza dell’Europa nel suo complesso". Ad affermarlo in una nota è il ministero degli Esteri francese dopo che oggi l'incaricato d’affari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Francia è stato convocato al Quai d'Orsay, la sede del ministero transalpino. La convocazione fa seguito all’accertamento, da parte della Germania, della responsabilità della Russia per i gravi incidenti verificatisi il 4 agosto scorso all’aeroporto di Lipsia. La Francia ha condannato questi attacchi con la massima fermezza.
Danimarca, servizio intelligence: Russia prepara sabotaggi contro nostre industrie difesa
I servizi di sicurezza russi "stanno attivamente preparando azioni di sabotaggio contro l'industria della difesa in Danimarca". È quanto afferma Emil Græsholm, capo del controspionaggio presso il Servizio di intelligence della polizia danese (Pet), in un'intervista a Berlingske. "Si tratta di una designazione e di una preparazione talmente concrete che riteniamo necessario lanciare il messaggio che si tratta di una minaccia da prendere sul serio", afferma Emil Græsholm. Secondo il sito di informazione danese Dk Nyt, che riporta parte dell'intervista, il capo della Pet menziona specificamente anche gli incendi dolosi come possibili obiettivo da parte russa.