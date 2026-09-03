Nonostante questo, l’Unione europea sembra pronta a alzare la pressione su Mosca: ieri Ursula von der Leyen, nel punto stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte, ha dichiarato che “ le nostre sanzioni hanno indebolito l'economia russa. Possiamo ricorrere a ulteriori sanzioni e tenerle pronte per essere imposte non appena vengano attribuiti atti così pericolosi e letali. Ogni scappatoia di cui la Russia si avvale è una scappatoia che dobbiamo colmare”. E ieri i ministri degli Affari esteri europei hanno discusso “nuove inserzioni nell'elenco delle sanzioni. Alla Commissione stiamo valutando come intaccare ancora di più le risorse finanziarie della Russia destinate alla guerra”, ha concluso la presidente della Commissione europea.

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