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Lo speciale sull'alluvione in Nepal e Tibet
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Alluvione Nepal e Tibet, il numero delle vittime sale ancora: sono più di 1.000

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Oltre 4mila le persone di cui non si ha più notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. Soccorritori al lavoro senza sosta per individuare i sopravvissuti

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È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra mille (ALLUVIONE NEPAL E TIBET, TUTTE LE NOTIZIE). Secondo l'autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla Cnn, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano invece disperse 546 persone. Sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera. 

Procedono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti

Tra loro ci sono anche i 933 operai di cui non si hanno notizie da giorni. Per cercarli i soccorritori stanno provando a farsi strada tra i tunnel sotterranei delle stazioni idroelettriche. Un'operazione tutt'altro che facile: le squadre di emergenza hanno infatti trovato diversi passaggi ostruiti dal fango, riporta la France Presse, e la Bbc fa sapere che per tentare di aprire dei varchi e raggiungere le gallerie vengono usate anche delle cariche esplosive, mentre alcuni soccorritori si calano dentro i tunnel dall'alto con le corde. Le ricerche di possibili sopravvissuti vanno avanti senza sosta e alle operazioni partecipano anche soccorritori da India, Cina e Corea del Sud. Secondo le autorità nepalesi, sono 279 le persone tratte in salvo nei giorni scorsi dai tunnel dei diversi impianti idroelettrici: la maggior parte di loro si trovava nelle gallerie della stazione 'Upper Trishuli'. 

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