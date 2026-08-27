Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alluvione in Nepal, è corsa contro il tempo: le immagini dei soccorsi. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
Ipa-Ansa

Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito i distretti di Nuwakot e Rasuwa, causando centinaia di vittime e dispersi

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le misure del governo contro il...

6 foto

Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

Lifestyle

Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi...

11 foto

Alluvione in Nepal, centinaia di morti e dispersi. FOTO

Mondo

Colpiti i distretti di Nuwakot e Dhading. Secondo il Cnr sono state le conseguenze di un...

19 foto
Alluvione Nepal

Spagna, Tomatina 2026: la tradizionale battaglia dei pomodori. FOTO

Mondo

Ha preso il via a mezzogiorno la tradizionale Tomatina, la "guerra" a colpi di vegetali che si...

15 foto
epa13192448 A man takes part in the battle with overripe tomatoes during the traditional 'Tomatina' fiesta in Bunol, Valencia, Spain, 26 August 2026. Thousands of people attend the annual event, where overripe tomatoes are thrown during the traditional tomato fight. EPA/BIEL ALINO

Due morti in schianto di un elicottero nel Verbano-Cusio-Ossola. FOTO

Cronaca

Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna...

4 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Quanto costa comprare casa nelle principali mete turistiche italiane?

    Economia

    Con agosto ormai agli sgoccioli e il rientro alla quotidianità sempre più vicino, per alcuni...

    Concept house sell, foreclosure, debt, bill, mortgage on hundred euro banknotes. Focus on red house.

    Carta del Docente, scadenza il 31 agosto per i fondi 2024/2025

    Cronaca

    La Carta del Docente è un’iniziativa prevista dalla legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”)...

    Ucraina, capo Cia ha avvertito Putin di non attaccare paesi Nato. LIVE

    live Mondo

    L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir...