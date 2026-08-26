Alluvione in Nepal, italiano a Sky TG24: "Bloccati per circa 10 ore"

Un italiano, rimasto bloccato in Nepal dopo la violenta alluvione che ha colpito il Paese, racconta le ore di paura vissute durante il viaggio da Pokara a Kathmandu. A causa delle diverse infrastrutture saltati, racconta, è lui e i suoi compagni sono rimasti "bloccati circa 10 ore senza possibilità neanche di rientrare al punto di partenza", spiegando che il fiume era esondato anche a valle. L'uomo è poi riuscito a rientrare a Pokara: "La situazione nostra è sicuramente sotto controllo", precisa, mentre descrive uno scenario molto più grave nelle altre zone del Paese.