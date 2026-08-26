Alluvione in Nepal, italiano a Sky TG24: "Bloccati per circa 10 ore"

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Alluvione Nepal, la testimonianza di un italiano a Sky TG24: "Bloccati per circa 10 ore"

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Un italiano, rimasto bloccato in Nepal dopo la violenta alluvione che ha colpito il Paese, racconta le ore di paura vissute durante il viaggio da Pokara a Kathmandu. A causa delle diverse infrastrutture saltati, racconta, è lui e i suoi compagni sono rimasti "bloccati circa 10 ore senza possibilità neanche di rientrare al punto di partenza", spiegando che il fiume era esondato anche a valle. L'uomo è poi riuscito a rientrare a Pokara: "La situazione nostra è sicuramente sotto controllo", precisa, mentre descrive uno scenario molto più grave nelle altre zone del Paese.

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