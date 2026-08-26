Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Gyirong, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi riferiscono di gravi perdite. Elicotteri di soccorso in azione, ma l'acqua troppo alta ne impedisce l'atterraggio

Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Gyirong, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime.

Maxi mobilitazione di soccorsi in Nepal

Le autorità di Kathmandu hanno inviato elicotteri nelle zone colpite di Syapru Besi e Timure, nell'area montuosa di Rasuwa, dove vivono circa 50mila persone. Il livello dell'acqua, però, resta troppo alto e i mezzi non riescono ad atterrare: le operazioni potranno riprendere solo quando la piena si sarà ritirata, ha spiegato il portavoce dell'esercito Rajaram Basnet. Secondo il portavoce, finora sono state tratte in salvo alcune persone, mentre 13 agenti di polizia risultano dispersi da due postazioni nel distretto e non è stato possibile mettersi in contatto con decine di altri residenti.

L'amministratore locale Narendra Pariyar ha invitato chi vive lungo le rive del fiume Bhote Koshi a spostarsi verso zone più elevate, segnalando che villaggi e cantieri sarebbero stati spazzati via dalla corrente. "Ci potrebbero essere perdite pesanti, in vite umane o in beni materiali, ma per ora non posso dirlo con certezza", ha dichiarato.