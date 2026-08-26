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Alluvione Nepal

Alluvione in Nepal, diversi morti e dispersi per la piena del fiume Bhote Koshi. FOTO

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©Ansa

I distretti di Nuwakot e Dhading sono stati colpiti da una piena improvvisa del fiume Bhote Koshi, originatasi dal lato cinese e che ha provocato ingenti danni. Nel distretto di Rasuwa risultano inoltre dispersi 26 agenti della polizia nepalese, mentre la polizia armata ha riferito che si sono perse le tracce anche di sette dei suoi membri. Una frana ha colpito la contea di Gyirong, nella città di Shigatse, causando "gravi perdite" e persone disperse

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