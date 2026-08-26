Nepal, una grande frana causa numerose vittime e dispersi

Nel punto di frontiera di Gyirong tra il Tibet e il Nepal si è registrata un grande frana che ha interessato il versante nepalese, causando numerose vittime e dispersi. Lo ha reso noto l'agenzia statale cinese Xinhua secondo cui il presidente Xi Jinping ha mobilitato "ogni risorsa per la ricerca e il salvataggio dei dispersi, per l'evacuazione delle persone e il soccorso dei feriti". Xi ha chiesto di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse, trasferire e sistemare gli abitanti minacciati dall'evento e accelerare le cure ai feriti, con l'obiettivo di ridurre al minimo le vittime. Il leader cinese ha sottolineato l'importanza di affrontare il periodo critico delle inondazioni in tutte le regioni e ha ordinato di rafforzare il monitoraggio e i sistemi di allerta